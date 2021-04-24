Trabzonspor maçının ardından Francesco Farioli'den açıklamalar!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise, takımdaki eksikler nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Geçen haftaya göre aramıza katılanlar da oldu ama onlar da fizik kondisyon olarak çok iyi değiller. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmadılar. Sonra takımla az antrenman yapma fırsatları oldu. Buna rağmen sahada oyun anlayışımızı koruduk. Kendi istediğimiz gibi oynadık ve bundan da vazgeçmedik. Bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planımızı koruduk. Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" ifadelerini kullandı.