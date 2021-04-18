Son dakika spor haberleri: Fatih Karagümrük'te Enzo Roco corona virüsüne yakalandı! Vaka sayısı 10'a çıktı

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te corona virüsü kabusu sürüyor. Ligin 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Göztepe ile karşılaşacak kırmızı-siyahlılarda Enzo Roco'nun corona virüsü tst sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

VAKA SAYISI 10'A ÇIKTI

Karagümrük'te böylece corona virüsü vaka sayısı 10'a çıktı. Daha önce Fabio Borini, Lucas Biglia, Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic, Efe Tatlı ve Koray Altınay'ın Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/FrlxC0uk72