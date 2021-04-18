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Son dakika spor haberleri: Fatih 'te corona virüsüne yakalandı! Vaka sayısı 10'a çıktı

'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü ile karşılaşacak Fatih 'te corona virüsü kabusu sürüyor. İstanbul temsilcisinde son olarak Arjantinli savunma oyuncusu 'nun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:34
Son dakika spor haberleri: Fatih Karagümrük'te Enzo Roco corona virüsüne yakalandı! Vaka sayısı 10'a çıktı

ekibi Fatih 'te corona virüsü kabusu sürüyor. Ligin 36. haftasında 20 Nisan Salı günü ile karşılaşacak kırmızı-siyahlılarda 'nun corona virüsü tst sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

VAKA SAYISI 10'A ÇIKTI

Karagümrük'te böylece corona virüsü vaka sayısı 10'a çıktı. Daha önce , , , , , , , ve 'ın Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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