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Farioli'yle coştular

  Lig'de , ligin flaş ekiplerinden 'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, galibiyetinin moraliyle gelen Hatay'ı tek golle geçti. İ

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Farioli'yle coştular

Lig'de , ligin flaş ekiplerinden 'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, galibiyetinin moraliyle gelen Hatay'ı tek golle geçti. İlk yarıda atak olan taraf Gümrük, Mevlüt ve 'yle yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz bitti.

VİVİANO DEVLEŞTİ
İkinci yarıda 63'te Diouf, kaleciyle karşı karşıya topu dışarı gönderdi. Gümrük 70'te Sobiech'le öne geçti: 1-0. Ardından Viviano-Boupendza düellosunda, İtalyan kaleci gol kralının iki pozisyonunda da kalesinde devleşti ve kırmızı-siyahlılar iki maçta gol yemeden 4 puan kazandı.

YÜREKLERİYLE OYNADILAR
Karagümrük Teknik Sorumlusu , Hatayspor karşısında oyuncularının yüreklerini ortaya koyduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sassarini, "Güzel bir maç çıkardık. Yürekten oynadık. Yüksek konsantrasyon vardı bugün" değerlendirmesinde bulundu.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Hatay hocası , maçın hakkının beraberlik olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Diouf, Bopuendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti" dedi.

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