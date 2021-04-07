Farioli'yle coştular

Süper Lig'de Karagümrük, ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray galibiyetinin moraliyle gelen Hatay'ı tek golle geçti. İlk yarıda atak olan taraf Gümrük, Mevlüt ve Bertolacci'yle yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz bitti.



VİVİANO DEVLEŞTİ

İkinci yarıda 63'te Diouf, kaleciyle karşı karşıya topu dışarı gönderdi. Gümrük 70'te Sobiech'le öne geçti: 1-0. Ardından Viviano-Boupendza düellosunda, İtalyan kaleci gol kralının iki pozisyonunda da kalesinde devleşti ve kırmızı-siyahlılar iki maçta gol yemeden 4 puan kazandı.

YÜREKLERİYLE OYNADILAR

Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Hatayspor karşısında oyuncularının yüreklerini ortaya koyduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sassarini, "Güzel bir maç çıkardık. Yürekten oynadık. Yüksek konsantrasyon vardı bugün" değerlendirmesinde bulundu.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Hatay hocası Ömer Erdoğan, maçın hakkının beraberlik olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Diouf, Bopuendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti" dedi.