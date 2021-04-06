Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Hatayspor | CANLI

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Spor Toto 'de 33. hafta heyecanı başladı. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada sahasında ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Mücadeleyi canlı takip etmek için tıklayın...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:58
Fatih Karagümrük - Hatayspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.


FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Karagümrük: , , Roco, Zukanovic, Balkovec, , Bertolacci, , , Jimmy, Mevlüt

Hatayspor: , Burak, Yusuf, Santos, , Aabid, Ribeiro, , , Akintola, Diouf

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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