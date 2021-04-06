Fatih Karagümrük - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.





FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Mevlüt

Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

