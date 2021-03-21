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'ün yeni teknik direktörü oldu

Süper Lig ekiplerinden , Şenol Can ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan ile anlaştığını resmen açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 21:54
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli oldu

, Şenol Can'dan boşalan tekik direktörlük koltuğunu 'ye bıraktı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Francesco Farioli Karagümrük'te!

İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te!

Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz."

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