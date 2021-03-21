Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli oldu

Fatih Karagümrük, Şenol Can'dan boşalan tekik direktörlük koltuğunu Francesco Farioli'ye bıraktı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"Francesco Farioli Karagümrük'te!

İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te!

Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz."