Karagümrük şov!

SÜPER Lig'de Karagümrük, Kayserispor'u konuk ettiği maçı rahat kazandı. 33. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Castro'nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 38'de orta alandan topu süren Castro'nun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.

MAÇIN 58. dakikasında Balkovec'in sol kanattan ortasını iyi takip eden Lucas Castro, savunma arkasına iyi sarktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. 83. dakikada Borini'nin yerine oyuna giren Sobiech 86. dakikada golle buluşarak maçın skorunu tayin etti: 3-0. Karagümrük bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti. Kayseri ise milli araya 31 puanda girdi.