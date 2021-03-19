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- maçında 4 dakikalık gecikme!

Spor Toto ’in 31. hafta açılış karşılaması olan - mücadelesi, kale filesindeki problem nedeniyle 4 dakika gecikmeli başladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 16:38
Karagümrük-Kayserispor maçında 4 dakikalık gecikme!

'in 31. haftasının açılış karşılaşmasında , 'nda 'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlaması planlanan mücadele, ilk yarıda Kayserispor'un koruduğu kaledeki filelerde yaşanan problem nedeniyle 4 dakika gecikmeli olarak başladı. Yardımcı hakemin fileleri kontrol ettikten sonra orta hakem 'i uyarmasıyla birlikte, filelerin tamir edilmesi beklendi. Bu sırada sahada bekleyen oyuncular da kenarlardan atılan toplarla maç öncesine ısınmalarını sürdürdü. Sağlık ekiplerinin çantalarında yer alan bantlarla fileler bantlanarak tamir edildi ve 4 dakikalık gecikme sonrasında karşılaşma başladı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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