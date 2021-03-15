Son dakika spor haberi: Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
TEŞEKKÜRLER ŞENOL CAN— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 15, 2021
Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. pic.twitter.com/SVguK7Jfra