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Son dakika spor haberi: 'te teknik direktör ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can’a teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:16
Son dakika spor haberi: Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can'a her zaman açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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