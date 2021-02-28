Gümrük'ten geçiş yasak!

Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'ya kaybeden Fatih Karagümrük, Galatasaray'a karşı etkili bir futbol oynamasına rağmen yenilen Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Kısır geçen ilk 45'te gol sesi çıkmadı. Karagümrük ikinci yarının başında öne geçti.

2 MAÇ SONRA GÜLDÜ

50'de Bertolacci'nin pasıyla sağdan hareketlenen Ndao, şutunu çekti. Savunmaya çarpan top sekerek kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0. 88'de eza sahası çizgisi üzerine kadar gelen Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. Gümrük 2 hafta sonra güldü.

GEÇEN HAFTANIN ETKISINDEYDİK

Alanya Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Geçen haftaki iyi oyunumuzun etkisi altında kaldık. Konuşarak, çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

KAZANMAMIZ GEREKIYORDU

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk" dedi.