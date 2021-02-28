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Gümrük'ten geçiş yasak!

Karagümrük, konuk ettiği ’u ikinci devrede bulduğu gollerle yıktı. ve fileleri sarstı: 2-0

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Gümrük'ten geçiş yasak!

'de geçen hafta 'ya kaybeden , 'a karşı etkili bir futbol oynamasına rağmen yenilen Aytemiz 'u konuk etti. İlk yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Kısır geçen ilk 45'te gol sesi çıkmadı. Karagümrük ikinci yarının başında öne geçti.

2 MAÇ SONRA GÜLDÜ
50'de 'nin pasıyla sağdan hareketlenen , şutunu çekti. Savunmaya çarpan top sekerek kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0. 88'de eza sahası çizgisi üzerine kadar gelen 'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. Gümrük 2 hafta sonra güldü.

GEÇEN HAFTANIN ETKISINDEYDİK
Teknik Sorumlusu , "Geçen haftaki iyi oyunumuzun etkisi altında kaldık. Konuşarak, çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

KAZANMAMIZ GEREKIYORDU
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu , "Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk" dedi.

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