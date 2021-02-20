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'e Borini'den kötü haber!

Son dakika spor haberleri... 'in 26. haftasında 'ya olan 'te midesinden rahatsızlık geçiren Borini mücadeledeki yerini alamadı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 13:41
Fatih Karagümrük'e Borini'den kötü haber!

'in 26. haftasında 'un en eski derbilerinden birisi olan ile karşı karşıya gelirken, kırmızı-siyahlı ekipte Borini şoku yaşandı. Derbide ilk 11'de forma giymesi beklenen ve son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen yıldız futbolcu, dün yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında kadrodan çıkarıldı.

Sabah durumu yeniden kontrol edilen ancak rahatsızlığı geçmeyen Borini, Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Borini'nin yokluğunda, sakatlığını atlatan ve uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta maçında oyuna sonradan dahil olan Salibur ilk 11'e dahil oldu.

Karagümrük'e devre arasında gelen ve 9 lig maçında forma giyen , 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımının topladığı puanlarda önemli bir pay sahibi oldu.

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