Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giyiyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.
Kemal Ademi Fenerbahçe'ye karşı forma giydi!
Sezon başında İsviçre'den Fenerbahçe'ye transfer olan Kemal Ademi, devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ü kiralanmıştı. Genç golcü, eski takımına karşı ilk defa forma giydi.
Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giyiyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.