Haberler Fatih Karagümrük Kemal Ademi Fenerbahçe'ye karşı forma giydi!

'ye karşı forma giydi!

Sezon başında 'den 'ye transfer olan , devre arası transfer döneminde 'ü kiralanmıştı. Genç golcü, eski takımına karşı ilk defa forma giydi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:58
Kemal Ademi Fenerbahçe'ye karşı forma giydi!
'den kiralık olarak 'e transfer olan , sarı-lacivertlilere karşı ilk kez sahada yer aldı.

'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giyiyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.
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