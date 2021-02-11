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Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'te forma giyen İtalyan kaleci 'dan flaş sözler... Tecrübeli eldiven, Buffon ile yaptığı görüşmeden, Türkiye'deki serüvenine dek önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:49 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:50
Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

Karagümrük forması giyen , Türkiye'de geçirdiği ayları değerlendirdi ve transferini anlattı. İşte Viviano'nun sözleri...

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

İtalya'da kulüp bulamadım ve Karagümrük şansı önüme geldi. İlk başta düşünmedim ancak başkan ve oğlu beni telefon yağmuruna tuttu. Ben de kendime, 'İstanbul çirkin bir yer değil, gidip, görelim' dedim. Gördüğüm her şeyi de sevdim. Şimdi kararımdam memnunum.

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

Karagümrük, İstanbul'un en tarihi yerlerinden birinde. Eski İstanbul'un surları var. Şehrin iki ucu arası 120 kilometre, büyük bir şehir.

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

Geçen akşam Buffon'a mesaj attım; 'Televizyonda 43 yıldır senin adını duyuyorum, artık duymak istemediğim için kanalı değiştirdim' dedim. Dizlerim izin verdiği sürece ben de oynayacağım, 10 operasyon geçirdim, az değil.

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

"TARAFTARLAR GERİ DÖNÜYOR"
Eskiden bizim daha çok taraftarımız varmış ancak Süper Lig'de olmayınca kulüp, taraftarlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı izlemeye başlamış. Şimdi geri dönüyorlar, bunu hissediyorsun.

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

Serie A'da kalabilirdim aslında, Sampdoria'ya geri dönebilirdim ancak verdiğim karardan memnunum. Ligin seviyesi gerçekten yüksek.

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

"TÜRKLER BENİ ŞAŞIRTTI"
Türkler beni gerçekten şaşırttı. Onları kapalı, arkadaş canlısı olmayan, sıcak olmayan insanlar sanırdım.

Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

İnsanlar inanılmaz, koronavirüsün sona ermesini ve onlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum.

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