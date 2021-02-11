Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

İtalya'da kulüp bulamadım ve Karagümrük şansı önüme geldi. İlk başta düşünmedim ancak başkan ve oğlu beni telefon yağmuruna tuttu. Ben de kendime, 'İstanbul çirkin bir yer değil, gidip, görelim' dedim. Gördüğüm her şeyi de sevdim. Şimdi kararımdam memnunum.