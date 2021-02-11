Karagümrüklü Viviano'dan Türkiye açıklaması: İnanılmaz!

Karagümrük forması giyen Emiliano Viviano, Türkiye'de geçirdiği ayları değerlendirdi ve transferini anlattı. İşte Viviano'nun sözleri...
Karagümrük forması giyen Emiliano Viviano, Türkiye'de geçirdiği ayları değerlendirdi ve transferini anlattı. İşte Viviano'nun sözleri...
İtalya'da kulüp bulamadım ve Karagümrük şansı önüme geldi. İlk başta düşünmedim ancak başkan ve oğlu beni telefon yağmuruna tuttu. Ben de kendime, 'İstanbul çirkin bir yer değil, gidip, görelim' dedim. Gördüğüm her şeyi de sevdim. Şimdi kararımdam memnunum.
Karagümrük, İstanbul'un en tarihi yerlerinden birinde. Eski İstanbul'un surları var. Şehrin iki ucu arası 120 kilometre, büyük bir şehir.
Geçen akşam Buffon'a mesaj attım; 'Televizyonda 43 yıldır senin adını duyuyorum, artık duymak istemediğim için kanalı değiştirdim' dedim. Dizlerim izin verdiği sürece ben de oynayacağım, 10 operasyon geçirdim, az değil.
"TARAFTARLAR GERİ DÖNÜYOR"
Eskiden bizim daha çok taraftarımız varmış ancak Süper Lig'de olmayınca kulüp, taraftarlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı izlemeye başlamış. Şimdi geri dönüyorlar, bunu hissediyorsun.
Serie A'da kalabilirdim aslında, Sampdoria'ya geri dönebilirdim ancak verdiğim karardan memnunum. Ligin seviyesi gerçekten yüksek.
"TÜRKLER BENİ ŞAŞIRTTI"
Türkler beni gerçekten şaşırttı. Onları kapalı, arkadaş canlısı olmayan, sıcak olmayan insanlar sanırdım.
İnsanlar inanılmaz, koronavirüsün sona ermesini ve onlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum.