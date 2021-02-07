4x4'lük Karagümrük!

Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük'ün son kurbanı son şampiyon Başakşehir oldu. Kırmızı-siyahlılar, Jimmy Durmaz'ın golüyle 3 puanı kaptı, üst üste 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında penaltıdan yararlanamayan Giuliano, dün de 19. dakikada kazanılan penaltıyı direğin üstünden auta yolladı.

AYKUT DEVLEŞTİ

İlk yarısı berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci 45'ine hızlı başlayan Karagümrük, aradığı golü 52'de buldu. Ceza sahasına giren Ndao, uygun durumdaki Jimmy'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. 65'te Giuliano'nun şutunu kaleci Aykut kornere çeldi. 68'de Crivelli'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ÖZLEM 7 MAÇA ÇIKTI

Son şampiyon Başakşehir'in galibiyet özlemi 7 maça çıktı. Ligdedeki son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alan İstanbul ekibi, Süper Kupa'da da Trabzon'a yenilmişti.

AYKUT HOCA YIKILDI

Başakşehir'in başında 2. maçını da kaybeden Aykut Kocaman, üzgündü: "Bir şeyler yanlış gidiyor. Bunu da kısa süre içinde düzeltmemiz gerekiyor. Bu yenilgiyi hak etmedik."