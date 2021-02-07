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4x4'lük Karagümrük!

Sezonun flaş takımı 'nin golüyle 'i yıktı. , yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
4x4'lük Karagümrük!

Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük'ün son kurbanı son şampiyon oldu. Kırmızı-siyahlılar, Durmaz'ın golüyle 3 puanı kaptı, üst üste 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz hafta karşısında penaltıdan yararlanamayan , dün de 19. dakikada kazanılan penaltıyı direğin üstünden auta yolladı.

AYKUT DEVLEŞTİ

İlk yarısı berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci 45'ine hızlı başlayan Karagümrük, aradığı golü 52'de buldu. Ceza sahasına giren , uygun durumdaki Jimmy'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. 65'te Giuliano'nun şutunu kaleci kornere çeldi. 68'de 'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ÖZLEM 7 MAÇA ÇIKTI
Son şampiyon Başakşehir'in galibiyet özlemi 7 maça çıktı. Ligdedeki son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alan , 'da da 'a yenilmişti.

AYKUT HOCA YIKILDI
Başakşehir'in başında 2. maçını da kaybeden , üzgündü: "Bir şeyler yanlış gidiyor. Bunu da kısa süre içinde düzeltmemiz gerekiyor. Bu yenilgiyi hak etmedik."

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