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Gümrük’ten geçit yok

Ndao ve Borini’yle gülen kırmızı-siyahlılar, son 3 maçında 7 puan aldı. 2’de sıfır çeken Antep ise ’yla 3. maçında da üzüldü.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:43 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Gümrük’ten geçit yok
Ligin iki flaş ekibini karşı karşıya getiren mücadelede , 'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Gümrük kalecisi Aykut, Dicko ve Oğuz'un gollük pozisyonlarında kalesinde devleşti. İkinci yarıya rakibi üstünde baskı kurarak başlayan kırmızı-siyahlılar, 58'de yıldız ismi Ndao'nun golüyle öne geçti. Hemen 6 dakika sonrasında Borini'nin orta-şut karışımı vuruşu ağlara gitti ve fark ikiye çıktı: 2-0. Kalan sürede skoru koruyan İstanbul ekibi, son 3 maçında 7. puanını alıp ligdeki tırmanışını sürdürdü. Antep ekibi ise üst üste 2. kez kaybederken, yeni hocası 'yla 3. maçında da 3 puana ulaşamadı ve galibiyet hasreti 4'e çıktı
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