Gümrük’ten geçit yok

Ligin iki flaş ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Karagümrük, Gaziantep FK'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle devirdi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Gümrük kalecisi Aykut, Dicko ve Oğuz'un gollük pozisyonlarında kalesinde devleşti. İkinci yarıya rakibi üstünde baskı kurarak başlayan kırmızı-siyahlılar, 58'de yıldız ismi Ndao'nun golüyle öne geçti. Hemen 6 dakika sonrasında Borini'nin orta-şut karışımı vuruşu ağlara gitti ve fark ikiye çıktı: 2-0. Kalan sürede skoru koruyan İstanbul ekibi, son 3 maçında 7. puanını alıp ligdeki tırmanışını sürdürdü. Antep ekibi ise üst üste 2. kez kaybederken, yeni hocası Sa Pinto'yla 3. maçında da 3 puana ulaşamadı ve galibiyet hasreti 4'e çıktı