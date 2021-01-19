Haberler Fatih Karagümrük Bu kez De Castro

Bu kez

’dan, Bertolacci, Biglia ve Borini’yi alan Karagümrük, ’de ’dan, Arjantinli maestro ’nun da peşinde.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Bu kez De Castro
Transferde pazarını hedef seçen Karagümrük, Bertolacci, Biglia ve Borini'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalya medyasında yer alan haberlere göre; kırmızı-siyahlılar, İtalya 'de forması giyen 10 numara 'yu transfer etmek istiyor. Bu sezon 13 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asist kaydederek, takımının en başarılı oyuncularından birisi konumuna geldi. Tecrübeli Tangocu kariyerinde, ülkesinde , , İtalya'da , ve formalarını giydi. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Castro, Eylül ayında 3 milyon Euro karşılığında ekiplerinden Cagliari'dan transfer edilmişti. Öte yandan , Zeki Yıldırım ve ile yollar ayrıldı.
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