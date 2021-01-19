Bu kez De Castro

Transferde İtalya pazarını hedef seçen Karagümrük, Bertolacci, Biglia ve Borini'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalya medyasında yer alan haberlere göre; kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie B'de SPAL forması giyen 10 numara Lucas Castro'yu transfer etmek istiyor. Bu sezon 13 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asist kaydederek, takımının en başarılı oyuncularından birisi konumuna geldi. Tecrübeli Tangocu kariyerinde, ülkesinde Gimnasia, Racing Club, İtalya'da Catania, Cagliari ve Chievo formalarını giydi. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Castro, Eylül ayında 3 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'dan transfer edilmişti. Öte yandan Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollar ayrıldı.