Fatih Karagümrük SPAL forması giyen Lucas Castro'yu getiriyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, SPAL forması giyen Lucas Castro'ya imza attırıyor.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Karagümrük, Castro transferinde sona geldi. Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak İstanbul temsilcisi ile Castro arasında birkaç detay kaldığı ifade edildi.

LUCAS CASTRO KİMDİR?

9 Nisan 1989 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelen orta saha oyuncusu, on numara mevkisinde forma giyiyor. Kariyerine Gimnasia'da başlayan Lucas Castro; sırasıyla Catania, Cagliari, Chievo ve SPAL takımlarında oynadı. Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Arjantinli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.



