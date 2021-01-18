Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük SPAL forması giyen Lucas Castro'yu getiriyor

forması giyen 'yu getiriyor

Son dakika transfer haberleri... takımlarından , flaş transferlerine bir yenisini daha ekliyor. temsilcisinin, forması giyen 'yla anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edilirken son birkaç detayın kaldığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:44
Fatih Karagümrük SPAL forması giyen Lucas Castro'yu getiriyor

'in yeni takımlarından , yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. temsilcisi, forması giyen 'ya imza attırıyor.

muhabiri 'nın paylaştığı bilgilere göre Karagümrük, Castro transferinde sona geldi. Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak İstanbul temsilcisi ile Castro arasında birkaç detay kaldığı ifade edildi.

LUCAS CASTRO KİMDİR?

9 Nisan 1989 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelen orta saha oyuncusu, on numara mevkisinde forma giyiyor. Kariyerine 'da başlayan Lucas Castro; sırasıyla , , ve SPAL takımlarında oynadı. Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Arjantinli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.


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