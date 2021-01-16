Fırtına Gümrük

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 19'uncu haftanın açılış maçında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni net bir skorla geçti: 3-1. İstanbul ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında Piris'in Borini'ye yaptığı faul sonrası VAR kararıyla penaltı kazandı. 22. dakikada topun başına gelen Biglia, Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı. Maçın yıldızlarından Ndiaye, Toure'den kaptığı topu Ndao'ya aktardı, o da ilk yarının skorunu belirledi: 0-2. Ev sahiib Gençlerbirliği, 74'te Ndiaye'nin eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. Bu sezon 4 penaltı atışını da gole çeviren Robert Piris Da Motta, kaleci Viviano'yu da mağlup ederek farkı bire indirdi: 1-2. Beraberlik golü için yüklenen G.Birliği, kalesinde kontratak yakalayan Karagümrük, Sobiech ile skoru belirledi: 1-3.