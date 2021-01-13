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'te sevinci!

'de oynanan maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan 'ün Slovak oyuncusu , cezası bitmesine karşın maçının kadrosuna alınmamıştı. Sabo, maçıyla sahalara dönüyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:32
Fatih Karagümrük'te Erik Sabo sevinci!

'te tekrar formasına kavuşuyor. deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında 'ya sevk edilen ve gördüğü kırmızı kart dışında 3 maç ceza alan Erik Sabo; , , ve maçlarında forma giyememişti.

Aldığı ceza nedeniyle maç eksiği oluşan Slovak oyuncu, performans nedeniyle 'de oynanan maçının da kadrosuna dahil edilmemişti. Hafta sonunda ile deplasmanda karşılaşacak olan Karagümrük'te Erik Sabo'nun kadroya girmesi bekleniyor. Teknik Direktör , 29 yaşındaki futbolcuya Başkent'te şans vermeyi düşünüyor.

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