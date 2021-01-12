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Aatıf ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden , Aatıf Chahechouhe ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 23:52
Fatih Karagümrük Aatıf ile yollarını ayırdı!

, deneyimli futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz" denildi.

34 yaşındaki futbolcu, Karagümrük ile bu sezon Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 16 resmi karşılaşmaya çıktı.

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