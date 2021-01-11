Karagümrük'ten geçit yok!

Karagümrük, İstanbul'da stat bulamadığı için Konyaspor'u Kocaeli'de ağırladı. Yoğun yağış altında ağır bir zeminde oynanan maçta, ilk devre golsüz sona erdi. İstanbul ekibi, ikinci yarıda 66'da öne geçti. Ndao'nun ortasını yeni transfer İtalyan orta saha Bertolacci, kafayla tamamladı: 1-0. 74'te Borini kaleciyle karşı karşıya atamadı. 81'de Jevtovic'in hatalı pasını kapan Ndiaye, şık bir aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Yeşil-beyazlılar 84'te yeni transferi Bytyqi'nin asistinde Jevtovic'le 2-1 yaptı ancak kalan sürede skoru değiştiremedi ve deplasmanda üst üste 2. kez yenildi. Karagümrük ise art arda 2 yenilginin ardından 3 maç sonra galibiyete ulaştı.