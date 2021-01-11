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'ten geçit yok!

maçı için ’ye taşınan K.Gümrük, galibiyetiyle sükse yapan rakibini son 25 dakikada bulduğu gollerle mağlup etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Karagümrük'ten geçit yok!
, 'da stat bulamadığı için 'u 'de ağırladı. Yoğun yağış altında ağır bir zeminde oynanan maçta, ilk devre golsüz sona erdi. İstanbul ekibi, ikinci yarıda 66'da öne geçti. Ndao'nun ortasını yeni transfer orta saha , kafayla tamamladı: 1-0. 74'te Borini kaleciyle karşı karşıya atamadı. 81'de 'in hatalı pasını kapan Ndiaye, şık bir aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Yeşil-beyazlılar 84'te yeni transferi 'nin asistinde Jevtovic'le 2-1 yaptı ancak kalan sürede skoru değiştiremedi ve deplasmanda üst üste 2. kez yenildi. Karagümrük ise art arda 2 yenilginin ardından 3 maç sonra galibiyete ulaştı.
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