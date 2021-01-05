Haberler Fatih Karagümrük Son dakika: Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad resmen Karagümrük'te

Son dakika: ve resmen 'te

Son dakika haberi: ekibi , transfer dönemine hızlı başladı. temsilcisi, 'dan ile son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattığını 'ye bildirdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 10:38 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 17:18
Son dakika: Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad resmen Karagümrük'te

'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar yeni takviyelerini bir bir duyurmaya başladı. Yaz transfer döneminin flaş takımı , ara transfere de hızlı başladı.

temsilcisi, 'un Arjantinli stoperi ve son olarak forması giyen Norveçli sağ bek 'ı kadrosuna kattı.

Campi'yi sezon sonuna kadar kiralayan , Hedenstad'ı ise bonservisiyle renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, iki futbolcunun transferini 'ye de bildirdi.

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