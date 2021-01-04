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’ün teknik sorumlusu Atılan: Maçın hakkı beraberlikti

'ün teknik sorumlusu Atılan Canel, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fatih Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılan: Maçın hakkı beraberlikti

'ün teknik sorumlusu Atılan Canel, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Canel "Biglia'nın oyundan çıkması planlarımızı bozdu. Maçın hakkı beraberlikti. Gayet iyi mücadele ettiler. Onların kaçırdığından fazla biz kaçırdık" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN TİŞÖRTÜYLE ÇIKTI

'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e giden Jimmy Durmaz ısınmaya havai fişek patlaması sonucu yaralanan 'ye geçmiş olsun yazılı bir tişörtle çıktı. Jimmy Durmaz, Norveçli sağ bekle 'ta birlikte forma giymişti.

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