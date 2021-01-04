Fatih Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılan: Maçın hakkı beraberlikti

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılan Canel, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Canel "Biglia'nın oyundan çıkması planlarımızı bozdu. Maçın hakkı beraberlikti. Gayet iyi mücadele ettiler. Onların kaçırdığından fazla biz kaçırdık" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN TİŞÖRTÜYLE ÇIKTI

G.Saray'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e giden Jimmy Durmaz ısınmaya havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun yazılı bir tişörtle çıktı. Jimmy Durmaz, Norveçli sağ bekle Olympiakos'ta birlikte forma giymişti.