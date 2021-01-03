Haberler Fatih Karagümrük Omar Elabdellaoui Karagümrük - Trabzonspor maçında unutulmadı

- maçında unutulmadı

Son dakika haberleri | 'ın yıldız futbolcusu , 31 Aralık gecesi havai fişek yaralanmasıyla hastaneye kaldırılmıştı. futbolcusu Jimmy Durmaz, maçı öncesi ısınmaya 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıktı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:41
Omar Elabdellaoui Karagümrük - Trabzonspor maçında unutulmadı
- maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz, Omar'ı unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı veren tişörtle sahaya çıktı.

Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden 'yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı. de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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