Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı. Karagümrük Kulübü de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Omar Elabdellaoui Karagümrük - Trabzonspor maçında unutulmadı
Son dakika haberleri | Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, 31 Aralık gecesi havai fişek yaralanmasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz, Trabzonspor maçı öncesi ısınmaya 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıktı.
Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı. Karagümrük Kulübü de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.