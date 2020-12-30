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Son bomba Eggen

Borini, ve Bertolacci’yi alan Karagümrük, ’un Norveçli sağ bekine de imza attırıyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Son bomba Eggen
Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan , sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez 'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar 'a kanca attı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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