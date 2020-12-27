Fatih Karagümrük farkı!

Fatih Karagümrük, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak bu haftayı da puanla kapattı. Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek dikkatleri üzerine çeken Karagümrük, İzmir ekibi karşısında 11. dakikada geriye düştü. Murat'ın pasında savunmanın ıskaladığı topu önüne bulan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 14. dakikada Biglia skora denge getirse de VAR incelemesinin ardından, gol ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı.

NDAO DEĞERLENDİREMEDİ

Karagümrük ikinci yarı da baskısını sürdürdü ve nitekim aradığı gole 77. dakikada ulaştı. Biglia, kazanılan frikik atışını gole çevirdi: 1-1. 55'te Göztepe adına Berkan penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Uzatma bölümün ise yine konuk ekibin baskısı vardı. Ndao arka arkaya iki net pozisyon yakalasa da birisinde pas vermeyi seçince defans topu uzaklaştırdı. Diğerinde ise Megyeri'ye takıldı. Böylece çekişmeli karşılaşma 1-1 sona erdi.

MURAT PALULI FORMASINA KAVUŞTU

İlhan Palut, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inden üç değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezasını tamamlayan Murat Paluli, Gassama'nın yerine forma giydi. Yalçın'ı kızağa çeken Palut orta sahanın ortasında Mossoro'yu görevlendirirken, Tripic'in yerine Napoleoni forma giydi.

GÖZTEPE'YE İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Fatih Karagümrük'te forma giyen stoper Fatih Kuruçuk ile Sportif Direktör Murat Akın, eski takımlarına rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Kuruçuk, Süper Lig'de ilk kez İzmir ekibine karşı forma giydi. Murat Akın da sportif direktör olarak eski takımıyla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.