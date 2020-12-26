Haberler Fatih Karagümrük Atılay Canel: “Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum”

Atılay Canel: “Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum”

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih , “Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:12
Atılay Canel: “Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum”

Teknik Sorumlusu Atılay Canel, güzel bir maç seyrettirdiklerini belirterek, bundan sonraki deplasman maçlarında 3 puan şanssızlığını kırmak istediklerini söyledi.

'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih , maçı değerlendirdi.

Atılay Canel, "Buraya gelirken iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Deplasman şanssızlığımızı kırıp puan almayı düşünüyorduk. İlk 10 dakikada yediğimiz golden sonra toparladık. Oyunun üstünlüğünü alıp güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Sayılmayan bir golümüz vardı. O gol sayılmış olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. İkinci yarıda baştan sonra kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakibimizin de iki tane pozisyonu vardı. 1-1'i bulduktan sonra 2 ve 3. golü bulmak şansımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda 3 puan şanssızlığımızı kırmak istiyoruz" dedi.

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