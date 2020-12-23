Haberler Fatih Karagümrük Süleyman Hurma: Dilenci gibi saha istiyoruz

: Dilenci gibi saha istiyoruz

Başkanı Fotomaç Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Hurma yaptığı açıklamada “Her hafta bir başkandan yalvar yakar saha istiyorum. Olduğu zaman borçlu, olmadığında mahcup kalıyorum. Şu an en büyük arzum orijinal yerinde butik bir stat yapmak. O yeri bana verirlerse finansmanını buluruz” dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:05 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Süleyman Hurma: Dilenci gibi saha istiyoruz

Sezonun öne çıkan takımlarından biri tartışmasız Karagümrük… 'deki ilk sezonunda flaş sonuçlar alan kırmızı-siyahlılar, son olarak Galatasaray'a şans tanımadı. 4 farklı statta oynadığı 7 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyen ekibi, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Stat ve tesis konusunda büyük sıkıntı yaşayan Karagümrük'te başkan çarpıcı ifadeler kullandı. İşte başkan Hurma'nın öne çıkan sözleri:

MODERN TESİS İSTİYORUM
"En büyük arzum orjinal yerinde butik bir stat yapmak. O yeri bana verirlerse finansmanı buluruz. İstanbul'daki diğer rakiplerimize ne yapılarsa bize de aynısı yapılmalı ama yapılmıyor. Her hafta dilenci gibi bir başkandan yalvar yakar saha istiyorum. Olduğu zaman borçlu, olmadığı zaman mahcup kalıyorum. Tabii tesisim de yok. Bir yer bulursam da modern tesis yapmak istiyorum. İstanbul'un herhangi bir yerinde arazi için arayıştayız."

'PROTESTO KARARI BİZİMLE KONUŞULMADI'
"O günkü koşullarda Kulüpler Birliği Başkanımız () bizimle aynı fikirde değildi. Bu protesto kararını alırken de bizimle konuşmuşluğu yok."

HEDEF AVRUPA KUPASI
Stat konusunda çok uğraşıyorum. Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu ile görüştüm. Bütün yetkililerle de konuşuyorum. Karagümrük'ü satın aldığımızda hedeflerim arasında bu takımla Kupası'na gitmek vardı. O kadar kolay bir şey değil, biliyoruz. Sonuçta ligde 5 şampiyon takım var. da ciddi bir ivmede. Ancak benim stat sorunundan sonra en önemli hedeflerimden biri de bu. İnşallah her ikisini de gerçekleştireceğiz"

'FATIH TERIM'LE PROBLEMIMIZ YOK'
2-1 kazandıkları maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü 'in kendi kulübelerine doğru, "Hepinizle uğraşacağım" dediği iddiaları için de konuşan Hurma, "Fatih Terim'le hiçbir problemim yok. O sözleri söylediğini de sanmıyorum" dedi.

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