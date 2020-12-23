Haberler Fatih Karagümrük Son dakika: Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük'te

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Son dakika transfer haberi: İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren , ve 'ın ardından bir başka İtalyan oyuncu 'yi de kadrosuna kattı. Dün 'a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022'ye kadar Karagümrük forması giyecek.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:45 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:47
Son dakika: Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük'te

'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız ve milli futbolcu 'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etmek üzere.

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı.

DHA'nın haberine göre; Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, 'yi dün akşam 'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya formasını da 5 kez giydi.

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