Haberler Fatih Karagümrük Her yer Karagümrük!

Her yer Karagümrük!

7 iç saha maçını 4 farklı statta oynayan kırmızı siyahlılar, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 23:37 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Her yer Karagümrük!

'deki ilk sezonunda en büyük sıkıntılarından biri karşılaşmalarını oynayacağı stat olan Karagümrük, buna rağmen iç saha maçlarında rakip tanımıyor. Bu sezon evindeki 7 karşılaşmayı Olimpiyat, Ülker, Recep Tayyip Erdoğan ve Esenyurt statlarında oynayan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Son olarak dün akşam güçlü rakibi 'ı deviren 'ın öğrencileri, önceki maçlarda , Erzurumspor, , Başakşehir ve 'u mağlup etti, ile Kasımpaşa'yla da berabere kaldı.

BİZE ULAŞIN