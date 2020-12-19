Her yer Karagümrük!

Süper Lig'deki ilk sezonunda en büyük sıkıntılarından biri karşılaşmalarını oynayacağı stat olan Karagümrük, buna rağmen iç saha maçlarında rakip tanımıyor. Bu sezon evindeki 7 karşılaşmayı Olimpiyat, Ülker, Recep Tayyip Erdoğan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu statlarında oynayan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Son olarak dün akşam güçlü rakibi Galatasaray'ı deviren Şenol Can'ın öğrencileri, önceki maçlarda Çaykur Rizespor, Erzurumspor, , Başakşehir ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etti, Sivasspor ile Kasımpaşa'yla da berabere kaldı.