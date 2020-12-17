Gümrük açıldı

Yaz transfer döneminin yıldızı Fatih Karagümrük kışa da hızlı girdi. Birkaç gün önce İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kapan kırmızı-siyahlılar dün ise eski Galatasaraylı Emre Çolak ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar el sıkışıldı. Son olarak İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'da top koşturan Emre'nin bonservisi elinde bulunuyordu ve maç başı karşılığında iş bitti.

274 MAÇ 27 GOL

Futbola Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 2009'dan 2016'ya kadar A takımda yer almıştı. 2016'da Deportivo La Coruna'ya gitmişti. İspanya'da iki yıl top koşturup Al Wahda'ya geçen orta saha oyuncusu, bir süre boşta kaldıktan sonra Deportivo'ya dönmüştü. Sezon başında yine boşa çıkan Emre, Karagümrük ile sezon sonuna kadar anlaşıydı. Kariyerinde 274 maç bulunan Emre, 27 gol atıp, 30 da asist yapmıştı.

DOKUZ KUPASI VAR

A Milli Takım'a 12 Ekim 2012'de ilk kez seçilen Emre Çolak, 4 maça çıktı. Emre'nin kariyerinde üçer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası bulunuyor.