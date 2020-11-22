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Gümrük'ten geçiş yok!

Karagümrük’ün, Sivas’ı ağırladığı maçta beraberlik bozulmadı. Yiğidolar 44’te Lichaj’ın ters vuruşuyla öne geçti. 86’da Sabo penaltıda dönen topu attı: 1-1.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:27 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Gümrük'ten geçiş yok!

Süper Lig'de iki güçlü ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Karagümrük evinde Sivas ile 1-1 berabere kaldı. 44. dakikada konuk ekip öne geçti. Kendi yarı sahasından arka arkaya nefis paslarla çıkan Sivas'ta top Max Gradel'e geldi. Gradel rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına girdi ve yerden ortaladı. Kone'den önce müdahale ederek Lichaj, kendi ağlarını sarstı: 0-1.

COFIE'DEN PENALTI
Maçın 82. dakikasında , Cofie'nin ceza sahası içinde yaptığı mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Sabo'nun şutunda kaleci Samassa topu çeldi. Sabo tekrar önüne düşen topu ağlara gönderdi: 1-1. Uzatma anlarında Karagümrük yüklense de iyi kapandı.

ERIK SABO'NUN 5. GOLÜ
'ü Slovak orta sahası Sabo sırtlıyor. 28 yaşındaki yıldız Sivasspor filelerini sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti. Sabo'nun 1 de asisti bulunuyor.

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