Gümrük'ten geçiş yok!

Süper Lig'de iki güçlü ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Karagümrük evinde Sivas ile 1-1 berabere kaldı. 44. dakikada konuk ekip öne geçti. Kendi yarı sahasından arka arkaya nefis paslarla çıkan Sivas'ta top Max Gradel'e geldi. Gradel rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına girdi ve yerden ortaladı. Kone'den önce müdahale ederek Lichaj, kendi ağlarını sarstı: 0-1.

COFIE'DEN PENALTI

Maçın 82. dakikasında Mevlüt Erdinç, Cofie'nin ceza sahası içinde yaptığı mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Sabo'nun şutunda kaleci Samassa topu çeldi. Sabo tekrar önüne düşen topu ağlara gönderdi: 1-1. Uzatma anlarında Karagümrük yüklense de Sivasspor iyi kapandı.

ERIK SABO'NUN 5. GOLÜ

Fatih Karagümrük'ü Slovak orta sahası Sabo sırtlıyor. 28 yaşındaki yıldız Sivasspor filelerini sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti. Sabo'nun 1 de asisti bulunuyor.