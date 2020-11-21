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- maçı ne zaman? saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında ve karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekiplerinden Karagümrük, evinde puan veya puanlar alarak üst sıralarda kalmak istiyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Sivasspor, İstanbul'dan mutlu ayrılmak istiyor. Peki Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:58 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:00
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman? saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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