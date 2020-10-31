Gümrük yaktı

Süper Lig'de Karagümrük'ten gol şov. Sahasında konuk ettiği BB Erzurum'u 5-1 mağlup eden ligin yeni ekibi, zirveden kopmadı. 11. dakikada Ndao'nun pasında Ndiaye gol perdesini araladı. 28'de Biglia penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 45+4'te Biglia'nın asistinde Ndiaye ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0. İlk yarıda konuk Erzurumspor'un Gomes ile attığı gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'da iptal oldu.



GOMES NİHAYET

Karşılşamanın 71. dakikasında Sabo ortaladı, Ndao skoru 4-0 yaptı. İlk yarıda VAR'a takılan Gomes, 90'da takımının şeref sayısını kaydetti: 4-1. Ndao'ya asist yapan Sabo, 90+1'de karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-1. Ligde 7 hafta sonunda 11 puana ulaşan üçüncü sıradaki Karagümrük, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. 7 puanla 14. sırada kalan Erzurum ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.