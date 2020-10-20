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Bosna Hersekli futbolcu Zukanovic milli formaya veda etti

takımlarından 'te forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Ervin Zukanovic (33), milli takıma veda etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 15:38
Bosna Hersekli futbolcu Zukanovic milli formaya veda etti

Zukanovic, yaptığı açıklamada, her profesyonel sporcunun en büyük hedeflerinden birinin milli formayı giymek olduğunu belirterek, milli formayı ilk kez giydiği 2012'den beri amacının ülkesinin büyük şampiyonalara katılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

'in 2014 kadrosunda yer almadığında milli formaya veda etmeyi düşündüğünü kaydeden Zukanovic, renklerine duyduğu aşkın ve adanmışlığın her defasında onu geri döndürdüğünü ifade etti.

Zukanovic, artık milli takım defterini kapatıp kulübüne tam olarak konsantre olacağını belirterek, Bosna Hersek Federasyonu yetkililerine, milli takımda birlikte forma giydiği arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

Zukanovic, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı formasını 38 kez giydi.

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