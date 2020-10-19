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Tarihi derbi berabere

'de tarihi bir öneme sahip, uzun yıllar sonra oynanan F.Karagümrük- derbisi ’de sahnelendi. Mücadele; birbirinin kopyası iki kafa golüyle 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Tarihi derbi berabere

'de tarihi bir önemi bulunan derbisi, uzun yıllar sonra F.Karagümrük ile arasında gerçekleşti. Karagümrük'ün ilk yarıda üstün olduğu maçta, ilk yarı golsüz sona erecek derken, 45+1'de Gümrük'ün Polonyalı golcüsü Sobiech, sahneye çıktı. Balkovec'in ortasını müsait durumda kafayla ağlarla buluşturdu ve ilk yarı sonucunu ilan etti: 1-0.

AYTAÇ DA AYNI KÖŞEDEN AVLADI
İkinci yarıya golle başlayan Kasımpaşa oldu. 47'de Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Aytaç, Sobiech gibi aynı köşeye kafayla gönderdiği topla takımına beraberliği getirdi: 1-1. 58'de lacivert-beyazlılarda Hajradinovic net fırsatı kullanamadı. 84'te ise kırmızısiyahlılarda , yaklaşık 2 metreden topu auta attı ve İstanbul derbisi 1-1 sona erdi.

JİMMY 5 DAKİKADA KIZARDI
Karagümrük'ün G.Saray'dan transferi Jimmy Durmaz, takımındaki 2. maçında tanıştı. Durmaz 69'da oyuna girdi. 74'te kendisine arkadan müdahalede bulunan Tirpan'a, yere düşmesinin ardından attığı tekme sonrasında direkt kırmızı kartla atıldı.

BU HAKEMLE BU KADAR!
Karagümrük antrenörü Atılay Canel, maçın hakemine tepki gösterdi. Canel, "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk. Geçen sene de 2 maçımız böyle olmuştu. VAR'daki hakemlerin de 2 penaltıyı veremeyeceğini kestiremedik" diye hakem Erkan Özdamar'a isyan etti.

1 PUAN VERDİK
Kasımpaşa hocası , galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Altıparmak, "Daha üstün olan, isteyen taraftık. Rakibe 1 puan verdik diyebilirim" diye konuştu.

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Karagümrük, tarihi derbide Kasımpaşa karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.

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