Tarihi derbi berabere

Süper Lig'de tarihi bir önemi bulunan İstanbul derbisi, uzun yıllar sonra F.Karagümrük ile Kasımpaşa arasında gerçekleşti. Karagümrük'ün ilk yarıda üstün olduğu maçta, ilk yarı golsüz sona erecek derken, 45+1'de Gümrük'ün Polonyalı golcüsü Sobiech, sahneye çıktı. Balkovec'in ortasını müsait durumda kafayla ağlarla buluşturdu ve ilk yarı sonucunu ilan etti: 1-0.

AYTAÇ DA AYNI KÖŞEDEN AVLADI

İkinci yarıya golle başlayan Kasımpaşa oldu. 47'de Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Aytaç, Sobiech gibi aynı köşeye kafayla gönderdiği topla takımına beraberliği getirdi: 1-1. 58'de lacivert-beyazlılarda Hajradinovic net fırsatı kullanamadı. 84'te ise kırmızısiyahlılarda Mevlüt Erdinç, yaklaşık 2 metreden topu auta attı ve İstanbul derbisi 1-1 sona erdi.

JİMMY 5 DAKİKADA KIZARDI

Karagümrük'ün G.Saray'dan transferi Jimmy Durmaz, takımındaki 2. maçında kırmızı kartla tanıştı. Durmaz 69'da oyuna girdi. 74'te kendisine arkadan müdahalede bulunan Tirpan'a, yere düşmesinin ardından attığı tekme sonrasında direkt kırmızı kartla atıldı.

BU HAKEMLE BU KADAR!

Karagümrük antrenörü Atılay Canel, maçın hakemine tepki gösterdi. Canel, "Bu hakemle maçın böyle gideceğini biliyorduk. Geçen sene de 2 maçımız böyle olmuştu. VAR'daki hakemlerin de 2 penaltıyı veremeyeceğini kestiremedik" diye hakem Erkan Özdamar'a isyan etti.

1 PUAN VERDİK

Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Altıparmak, "Daha üstün olan, isteyen taraftık. Rakibe 1 puan verdik diyebilirim" diye konuştu.

11

Karagümrük, tarihi derbide Kasımpaşa karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.