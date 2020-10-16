Gümrük yanacak

36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk 4 haftada 7 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Karagümrük'ün önemli gol ayağı Mevlüt Erdinç, hafta sonunda Kadıköy'de Saracoğlu'nda İstanbul derbisinde ağırlayacakları Kasımpaşa'ya gözdağı verdi. Derbi öncesinde meşaleyi yakan 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu maçın taraftar için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BİZİM DE ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR

Mevlüt Erdinç, rakiplerinin de uzun yıllardır Süper Lig'de düzenli bir kulüp olduğunun altını çizerek, "Bu bir İstanbul derbisi ve tarihi bir derbi. Futbolu takip eden herkes bu maçın önemini bilir ve bizim için de çok önemli bir karşılaşma. Kasımpaşa'nın iyi de bir kadrosu var ancak bizim de çok iyi bir kadromuz var ve derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah alacağımız sonuçlarla Karagümrük yanacak" diye camiaya umut dağıttı.

HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Sezona iyi başladıklarını söyleyen Mevlüt Erdinç, "Hem oyun olarak hem de puan olarak iyi başladık. Şampiyon Başakşehir'i yendik, Fenerbahçe'den puan alacaktık ancak son dakikada penaltıyı kaçırdık. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii ki yüzde 100 durumda değilim ama 1 aydır çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın durumu da çok iyi. Milli maç arasını da iyi geçirdik. Hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde iddialı konuştu.