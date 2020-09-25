Haberler Fatih Karagümrük Lyon'dan Karagümrüklü Ndao, Ramazan ve Fatih'e kanca! Başakşehir maçında...

'dan Karagümrüklü Ndao, Ramazan ve Fatih'e kanca! maçında...

Fransız devi Olimpik 'un gözlemcileri, 'ün 3 yıldız futbolcusu , ve Fatih Kurucuk'u yakından takip etmek adına karşılaşmasında tribünde yer aldı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 20:57 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 20:59
Lyon'dan Karagümrüklü Ndao, Ramazan ve Fatih'e kanca! Başakşehir maçında...

1. Lig ekiplerinden Altay'dan Cenk Özkaçar'ı renklerine bağlayan Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik , bu kez rotasını 'e çevirdi.

Lyon, 'te forma giyen , ve Fatih Kurucuk'a kancayı taktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Fransız devinin gözlemcileri, 3 futbolcuyu Medipol karşılaşmasında tribünden takip ederek yönetime bir rapor sunacak.

Gözlemci raporunun olumlu çıkması halinde Lyon, Ndao, Ramazan ve Fatih için girişimlere başlayacak.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

İlk haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ramazan Civelek'in ismi eski takımı 'yle de anılıyor. Civelek'i 1 milyon TL karşılığında geri alma hakkı bulunan sarı-lacivertllierin bu opsiyonu kullanacağı konuşuluyor.

TERİM'İN GÖZDESİ

Orta saha transferi için ummalı bir çalışma yürüten 'ın Alessane Ndao için girişimlerde bulunduğu ve teknik direktör 'in Senegalli oyuncuyu çok beğendiği iddia edilmişti.

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