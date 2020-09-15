Biglia Karagümrük'te

Lige 3-0'lık Y.Malatya galibiyetiyle başlayan Karagümrük, transferde de hız kesmiyor. Gümrük, Arjantinli Lucas Biglia ve daha önce G.Saray ve Trabzon'da oynayan Senegalli Ndiaye'yi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlılar, Biglia'yla 2 yıllık imza attıklarını yıldız tangocunun yer aldığı bir videoyla duyurdu. Futbol kariyerini, 2013'ten beri İtalya'da sürdüren tecrübeli ön liberonun Milan'la kontratı bitti ve takımdan ayrıldı. 34 yaşındaki Biglia, 58 kez Arjantin formasını terletirken, geçen sezon 14 maçta oynadı. Öte yandan Başkan Süleyman Hurma, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Ndiaye ile anlaştıklarını ancak Stoke ile sıkıntı yaşadıklarını ve transferi askıya aldıklarını söyledi.