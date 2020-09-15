 BİZE ULAŞIN
Haberler Fatih Karagümrük Biglia Karagümrük'te

Biglia Karagümrük'te

, Milan'ın Arjantinli yıldızı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Biglia Karagümrük'te
Lige 3-0'lık Y.Malatya galibiyetiyle başlayan Karagümrük, transferde de hız kesmiyor. Gümrük, Arjantinli ve daha önce G.Saray ve 'da oynayan Senegalli Ndiaye'yi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlılar, Biglia'yla 2 yıllık imza attıklarını yıldız tangocunun yer aldığı bir videoyla duyurdu. kariyerini, 2013'ten beri 'da sürdüren tecrübeli ön liberonun Milan'la kontratı bitti ve takımdan ayrıldı. 34 yaşındaki Biglia, 58 kez Arjantin formasını terletirken, geçen sezon 14 maçta oynadı. Öte yandan Başkan , Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Ndiaye ile anlaştıklarını ancak Stoke ile sıkıntı yaşadıklarını ve transferi askıya aldıklarını söyledi.