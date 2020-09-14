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Haberler Fatih Karagümrük Lucas Biglia resmen Fatih Karagümrük'te!

resmen 'te!

'in yeni ekiplerinden , son olarak Serie A ekibi Milan'da forma giyen yıldız orta saha 'nın transferini duyurdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:25
Lucas Biglia resmen Fatih Karagümrük'te!

Enzo Roco, Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak transferde fark yaratan 'in yeni ekibi , bombayı patlattı.

Karagümrük, son olarak Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.