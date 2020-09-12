 BİZE ULAŞIN
Karagümrük'ten tarihi gol! Tam 36 yıl sonra... - Son dakika Fatih Karagümrük haberleri - Fotomaç
Haberler Fatih Karagümrük Karagümrük'ten tarihi gol! Tam 36 yıl sonra...

Karagümrük'ten tarihi gol! Tam 36 yıl sonra...

'in ilk haftasında 'u konuk eden Karagümrük, maçın 4. dakikasında Zukanovic'le öne geçti. Bu gol, kırmızı-siyahlı ekibin 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:42
Karagümrük'ten tarihi gol! Tam 36 yıl sonra...

'e 36 yıl aradan sonra yükselen Karagümrük, ligin ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakip fileleri havalandıran Karagümrük, Süper Lig'de 36 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı. Ramazan'ın paslaşarak kullandığı korner atışında topu tekrar alan Ramazan, soldan ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Kaleciyi geçen top önce üst direğe ardından da kale çizgisine çarparken, yeni transferlerden Zukanovic bu noktada topu kafayla filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son golü, 20 Mayıs 1984 tarihinde atmıştı. 1983-1984 sezonunun 33. haftasında Karagümrük, Rıza Tuyuran'ın attığı bu golle 'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.