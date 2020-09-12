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Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | CANLI - Son dakika Fatih Karagümrük haberleri - Fotomaç
Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | CANLI

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'in ilk haftasında ligin yeni ekibi , Vefa Stadyumu'nda BtcTurk 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:48 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:02
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | CANLI

'de 2020-2021 sezonunda ilk hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi ile BtcTurk karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Murat, Vato, , Ndao, Sobiech.

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana.