Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren ve geride kalan bölümde sadece 1 galibiyet alabilen Eyüpspor, bugün sahasında Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.
Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren ve geride kalan bölümde sadece 1 galibiyet alabilen Eyüpspor, bugün sahasında Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. Süper Lig'de 3 puanla sonuncu sırada yer alan eflatun-sarılılar, formda rakibini mağlup ederek, 9 maçlık kaybetme serisini sonlandırmak amacında.