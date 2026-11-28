Eyüpspor, İspanyol devi Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen kaleci Horatiu Moldovan'ın sözleşmesini feshetti.
Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Eyüpspor, İspanyol devi Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen kaleci Horatiu Moldovan'ın sözleşmesini feshetti. 6 ay erken yapılan fesih, La Liga kulübüne de bildirildi. Atletico'da oynama şansı olmayan 28 yaşındaki kalecinin menajeri, şimdiden oyuncusuna kulüp aramaya başladı. Ancak Moldovan, Cluj'den gelen teklifi kabul etmedi.