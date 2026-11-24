Ligin ikinci yarısına bambaşka bir kadroyla girmeyi planlayan Eyüpspor, transfer listesinin ilk sırasına Galatasaray'da yeterli forma şansı bulamayan isimleri yazdı. Eflatun-sarılı yönetim, sarı-kırmızılı kulübün kapısını Renato Nhaga, Eyüp Aydın, Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş'tan oluşan 4 kişilik dev bir listeyle çalmaya hazırlanıyor. Genç yetenekler Renato Nhaga ve Arda Ünyay'ı düzenli oynama garantisiyle kiralamak isteyen Eyüpspor'un, Eyüp Aydın ve Kazımcan Karataş için ise hem kiralama hem de bonservis seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi. Özellikle genç oyuncuların maç tecrübesi kazanması fikrine sıcak bakan sarı-kırmızılı cephenin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kararını vereceği belirtiliyor.

NHAGA İÇİN İLK 11 TEKLİFİ

Öte yandan Galatasaray'ın Gine-Bissaulu genç orta sahası Renato Nhaga için İtalya'dan Monza'nın da devrede olduğu, ancak Eyüpspor'un İstanbul avantajı ve doğrudan ilk 11 garantisiyle transferde öne geçmek istediği ifade ediliyor. Eflatun-sarılıların önümüzdeki günlerde resmi teklifini Galatasaray yönetimine sunması bekleniyor.