Eyüp moral arıyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Ey-üpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, İstanbul derbisini kazanıp hem kötü gidişatı durdurmak hem de moral bulmak istiyor.
Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Ey-üpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, İstanbul derbisini kazanıp hem kötü gidişatı durdurmak hem de moral bulmak istiyor.