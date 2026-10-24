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Eyüp moral arıyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Ey-üpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, İstanbul derbisini kazanıp hem kötü gidişatı durdurmak hem de moral bulmak istiyor.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Eyüp moral arıyor
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Ey-üpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, İstanbul derbisini kazanıp hem kötü gidişatı durdurmak hem de moral bulmak istiyor.
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