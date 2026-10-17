Eyüpspor üstün

Ligde sezona çok kötü başlayan Eyüpspor, 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor. Bugün Erzurumspor'a konuk olacak eflatun-sarılılar, formda rakibi karşısında çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İki takım daha önce 1. Lig'de 6 kez karşılaştı. 3'ünü Eyüp kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Bir maçı ise Erzurum kazandı.
Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Ligde sezona çok kötü başlayan Eyüpspor, 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor. Bugün Erzurumspor'a konuk olacak eflatun-sarılılar, formda rakibi karşısında çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İki takım daha önce 1. Lig'de 6 kez karşılaştı. 3'ünü Eyüp kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Bir maçı ise Erzurum kazandı.