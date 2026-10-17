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Eyüp’e transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirildi. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, FIFA tarafından açıklanan yaptırım listesinde yer aldı. Eyüpspor, hem 3 dönem boyunca transfer yapamayacak hem de yasak devam ettiği sürece futbolcu tescili gerçekleştiremeyecek.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Eyüp’e transfer yasağı
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirildi. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, FIFA tarafından açıklanan yaptırım listesinde yer aldı. Eyüpspor, hem 3 dönem boyunca transfer yapamayacak hem de yasak devam ettiği sürece futbolcu tescili gerçekleştiremeyecek.
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