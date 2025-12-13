Eyüp çıkış arıyor

Süper Lig'in 16. haftasında zor günler geçiren ikas Eyüpspor, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren eflatun-sarılılar, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Orhan Ak, cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Ayrıca Luccas Claro'nun yanı sıra Lucas Felipe Calegari ve Nihad Mujakic forma giyemeyecek. Eyüpspor, geride kalan 15 haftada istediği performansı sergileyemedi. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.