CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor TRANSFER HABERLERİ | Marcos Felipe İkas Eyüpspor'da!

TRANSFER HABERLERİ | Marcos Felipe İkas Eyüpspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Marcos Felipe İkas Eyüpspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi transfer ettiğini duyurdu.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı." denildi.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 29 yaşındaki kalecinin değerli bir kariyere sahip olduğunu aktararak, "Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke'nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille Kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos'u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor'a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

Marcos ise Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için 'iyi ki gelmişiz' diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz." şeklinde görüş belirtti.

G.Saray'da yıldız isim sözleşme yeniledi!
M. City'den Ederson ve transfer açıklaması!
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 17:44
G.Saray'da yıldız isim sözleşme yeniledi! G.Saray'da yıldız isim sözleşme yeniledi! 17:26
G.Saray o transferden vazgeçti! G.Saray o transferden vazgeçti! 17:21
F.Bahçe Nene transferinde anlaşma sağladı F.Bahçe Nene transferinde anlaşma sağladı 16:52
M. City'den Ederson ve transfer açıklaması! M. City'den Ederson ve transfer açıklaması! 16:41
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 16:23
Daha Eski
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 15:54
Fırtına'dan 19'luk orta sahaya teklif! Fırtına'dan 19'luk orta sahaya teklif! 15:42
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! 15:38
Türkiye - Japonya U21 maçı yayın bilgileri! Türkiye - Japonya U21 maçı yayın bilgileri! 14:26
G.Saray Basketbol Takımı sezonu açıyor! G.Saray Basketbol Takımı sezonu açıyor! 14:26
Arda Turan'dan özür açıklaması! Arda Turan'dan özür açıklaması! 14:08