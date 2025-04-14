İkas Eyüpspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Melih, Claro, Robin, Umut Meraş, Yalçın, Umut Bozok, Tayfur, Emre Akbaba, Caner, Thiam

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Arda, Bünyamin, İzzet, Maestro, Tayfun, Ozan, Salih

İKAS EYÜPSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor - Adana Demirspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.